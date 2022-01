Malawi-Senegal, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Oggi pomeriggio alle ore 17 al Kouekong Stadium di Bafoussam (Camerun) si disputerà il match Malawi-Senegal, valevole per la terza ed ultima giornata del gruppo B della Coppa d’Africa; in classifica il Senegal è al primo posto insieme alla Guinea (sfiderà lo Zimbabwe ultimo a zero punti), mentre il Malawi e subito dietro con 3 punti. Sfida decisiva non solo per il secondo posto, ma anche per il primo con Guinea e Senegal che se dovessero vincere, terminerebbero entrambe a sette punti e si dovrà vedere la differenza reti generali (scontro diretto terminato a reti bianche).

Ricordiamo che si qualificheranno agli ottavi di finale le due classificate dei raggruppamenti, più le quattro migliori terze. C’è solo un precedente tra le due Nazionali che risale al 10 giugno 2007 e che vide il successo senegalese per 3-2.

Malawi-Senegal, probabili formazioni

MALAWI (3-4-1-2): Kakhobwe; Chirwa, Mzava, Chembezi; Sanudi, Banda, Idana, Madinga; Mhango; Mbulku, Muyaba.

SENEGAL (4-2-3-1): Dieng; Mbaye, Cisse, Diallo, Ciss; Loum, Kouyate; Sarr, Mane, Thiam; Dia.

Dove vedere Senegal-Guinea in tv e streaming

Il match Malawi-Senegal (ore 17) sarà visibile in esclusiva e in diretta streaming su Discovery+. Sarà possibile vedere la sfida sottoscrivendo un abbonamento di 7,99 € al mese incluso anche l’intrattenimento Tutta la manifestazione calcistica africana si potrà seguire anche su TIM Vision e disponibile On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

1.a giornata, Senegal-Guinea 0-0: gli highlights