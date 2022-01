Mali-Guinea Equatoriale, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Mali-Guinea Equatoriale si disputerà mercoledì 26 gennaio, alle ore 20 (ora italiana), al “Limbe Stadium” , il match è valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2022, che si sta disputando in Camerun. Prima di scoprire dove vedere Mali-Guinea Equatoriale in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle due nazionali.

Il Mali si è qualificato per questi ottavi di finale da primo del Gruppo F con 7 punti (2 vittorie e 1 pareggio) ed è reduce dalla vittoria per 2-0 contro la Mauritania. La Guinea Equatoriale, invece, è arrivata seconda nel Gruppo E (2 vittorie e 1 sconfitta) ed è reduce dalla vittoria per 0-1 contro la Sierra Leone. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI MALI-GUINEA EQUATORIALE

MALI (4-2-3-1): Mounkoro; Traore, Sacko, Kouyate, Haidara; Samassekou, Haidara H.; Traore H., Traore A., Djenepo; Kone.

GUINEA EQUATORIALE (4-4-2): Sapunga; Akapo, Obiang, Coco, Ndong; Salvador, Ganet, Machin, Buyla; Nsue, Hanza.

Dove vedere Mali-Guinea Equatoriale, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Mali-Guinea Equatoriale, valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2022, non sarà trasmesso in chiaro almeno in Italia. Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva streaming su Discovery+. E’ possibile vedere il match sottoscrivendo un abbonamento di 7,99 € al mese incluso anche l’intrattenimento. Questo match e tutta la rassegna continentale sarà visibile anche su Tim Vision e On Demand su Eurosport Player e Discovery+.