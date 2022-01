Nigeria-Egitto, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Nigeria-Egitto si giocherà martedì 11 gennaio, alle ore 17, allo “Stade Omnisport Roumdé Adjia” di Garoua, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa 2022, che si sta disputando in Camerun. Prima di scoprire dove vedere Nigeria-Egitto in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle due nazionali.

Nigeria ed Egitto fanno il loro esordio nella competizione continentale che è partita ufficialmente domenica 9 gennaio con il match inaugurale Camerun-Burkina Faso. L’altra gara del Gruppo D è Sudan-Guinea Bissau in programma sempre l’11 gennaio ma alle ore 20.

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA-EGITTO

NIGERIA (4-4-2): Okoye; Ola Aina, Okoye, Collins, Sanusi; Simon, Onyekja, Ekuje, Aribo; Icheanacho, Ighalo. C.T: Augustine Eguavoen.

EGITTO (4-3-3): Sobhy; Hegazi, Yaseen, Hamdy, Ramadan; Emad, Adel, Fathy; Salah, Marmoush, Trezeguet. C.T: Carlos Queiroz.

Dove vedere Nigeria-Egitto, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Nigeria-Egitto, valevole per la 1.a giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa 2022, non sarà trasmesso in chiaro almeno in Italia. Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva streaming su Discovery+. E’ possibile vedere il match sottoscrivendo un abbonamento di 7,99 € al mese incluso anche l’intrattenimento. Questo match e tutta la rassegna continentale sarà visibile anche su Tim Vision e On Demand su Eurosport Player e Discovery+.