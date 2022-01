Parma-Crotone, parla Iachini dopo il pareggio: “Ci è mancata l’occasione per chiudere la partita”

Dopo il pareggio casalingo rimediato contro il Crotone (1-1), Beppe Iachini ha parlato in Conferenza Stampa.

Ecco le parole dell’allenatore del Parma:

“Oggi veramente posso dire poco, eccezion fatta per il primo quarto d’ora dove siamo stati un po’ timorosi. E’ un gruppo di ragazzi che deve uscire da una situazione di un certo tipo, siamo riusciti a sbloccare la partita e abbiamo avuto occasioni per il raddoppio. Dietro abbiamo accettato anche l’uno contro uno e deve essere il nostro modo di giocare. Ci è mancata l’occasione per chiudere la partita, e questo è quello che posso recriminare alla squadra. Ci manca un pizzico di fortuna perché non abbiamo concesso nulla agli avversari. E’ arrivata una rete rocambolesca ed è un momento così, dobbiamo farlo girare. Ho visto cose differenti, non siamo stati bassi e abbiamo aggredito. Purtroppo è stato bravo il loro portiere, non l’abbiamo chiusa. Peccato, si stava riscaldando anche lo stadio. Costa e Cassata erano otto mesi che non giocavano, hanno bisogno di tempo. Dobbiamo lavorare ma questi ragazzi devono riportare in alto la squadra e farla vincere. Atteggiamento giusto e ancora meglio di Alessandria, oggi sulla mentalità non posso dire nulla. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ma dovevamo chiuderla”.