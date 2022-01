Perugia Femminile, Silvia Ciferri: “L’obiettivo è quello di crescere ancora e migliorarmi”

È stata rinviata a data da destinarsi la prima sfida del nuovo anno per le Grifoncelle. Il Perugia Femminile doveva affrontare, domenica 9 gennaio, in casa l’ACF Arezzo per la 12a giornata di campionato serie C femminile.

Proprio in questi giorni, le ragazze del tecnico Vania Peverini sono tornate al lavoro, dopo una breve pausa per le festività natalizie.

Il punto della situazione ci viene fornito dall’intervista a Silvia Ciferri che oggi compie 18 anni e recentemente è stata convocata anche nella rappresentativa femminile Under 20 della LND.

Quali impressioni sul campionato. E come sta la squadra?

“C’è voglia di raggiungere al più presto la salvezza ripartendo dai tre pareggi consecutivi, che hanno preceduto la sconfitta con la Pistoiese prima della sosta. Sicuramente è stato un errore che non dovevamo commettere. Questo ci ha ribadito che in un campionato così non è possibile abbassare la concentrazione. Non ci sono partite semplici. Stiamo lavorando per arrivare a questa seconda parte di stagione nella miglior condizione possibile per riscattarci”.

Sei soddisfatta del tuo rendimento?

“Sì, in parte sono soddisfatta. Ma sento di poter dare ancora qualcosa di più. Farò tesoro di ciò che si è evidenziato nella prima parte di stagione, per lavorarci ancora”.

Parlaci del tuo esordio con la rappresentativa femminile. Quali gli aspetti più importanti?

“La convocazione in sé è stata una sorpresa. Non me lo aspettavo. Ho avuto l’opportunità di mettermi in gioco, cercando di soddisfare ciò che il mister ci richiedeva in situazioni di gioco a noi comuni e non. Credo che questa sia stata una delle cose più significative, unita alla possibilità che ho avuto di confrontarmi con le altre ragazze provenienti dalle varie società”.

Le tue aspettative per il 2022?

“Per questo nuovo anno, essendo una delle più giovani, l’obiettivo è quello di crescere ancora e migliorarmi, con lo scopo di riuscire a dare il maggior contributo possibile, quando verrò chiamata in causa, per raggiungere la salvezza”.