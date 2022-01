Real Madrid-Athletic Bilbao: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Supercoppa di Spagna

Questa sera alle ore 19.30 (le 21.30 locali) al King Fahd International Stadium di Ryad (Arabia Saudita) si disputerà il match Real Madrid-Athletic Bilbao, valevole per la finale della Supercoppa spagnola. Nelle semifinali i Blancos hanno eliminato il Barcellona per 3-2 dopo i tempi supplementari, mentre i baschi hanno avuto la meglio sull’Atletico Madrid per 2-1.

Sono 2o1 i precedenti ufficiali tra le due squadre con il Real Madrid avanti nettamente per 103-60 e 38 pareggi; in questa stagione in Liga, gli uomini di Carlo Ancelotti hanno vinto entrambe le sfide: 1-0 in casa e 2-1 in trasferta. In classifica i madrileni sono al primo posto con 49 punti, l’Athletic invece è nono con 28 punti, ma entrambe hanno giocato una partita in più.

Real Madrid-Athletic Bilbao, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; de Marcos, Yeray, Inigo Martinez, Balenziaga; Berenguer, Dani Garcia, Zarraga, Muniain; Sancet, Inaki Williams. All. Marcelino

Dove vedere Real Madrid-Athletic Bilbao in tv e streaming

La finale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid-Athletic Bilbao sarà visibile in diretta e in chiaro su NOVE (canale 9 del digitale terrestre e 149 del decoder Sky) e in streaming gratis sul sito e sull’App di Discovery+.

Semifinale Real Madrid-Barcellona 3-2: gli highlights