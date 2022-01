Guai in vista per l’ex Milan: condannato a 9 anni di carcere!

Per Robinho non ci sarà nessuno sconto sulla pena: il brasiliano dovrà scontare 9 anni in carcere. Calcisticamente cresciuto nel Santos, il brasiliano ha vestito le maglie di Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor e Basaksheir prima di fare ritorno nel 2020 al Santos. Il contratto è stato rescisso il 16 ottobre per le problematiche legate alla potenziale arresto: Robinho condannato a 9 anni dalla magistratura italiana.

Il calciatore è accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza 23enne albanese ai tempi in cui vestiva la maglia del Milan. Lo stupro è avvenuto in un locale milanese il 22 gennaio 2013 (ha vestito la casacca rossonera dal 2010 al 2014 mettendo a segno anche un buon numero di reti). Oltre a lui è stato condannato anche un suo amico, Ricardo Falco, che, come Robinho, è attualmente in Brasile. E infatti l’avvocato Jacopo Gnocchi ha commentato così: “Siamo soddisfatti perché la giustizia ha fatto il suo corso. Il problema adesso diventa anche politico visto che i due condannati si trovano in Brasile da tempo“. La ragazza sarebbe stata stuprata nel guardaroba del locale vista la sua incoscienza dovuta all’alcol offerto dal calciatore brasiliano. Ufficiale, quindi: Robinho condannato a 9 anni di carcere da scontare in Italia per stupro.