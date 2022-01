Senegal-Guinea, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Oggi pomeriggio alle ore 14 al Kouekong Stadium di Bafoussam (Camerun) si disputerà il match Senegal-Guinea, valevole per la seconda giornata del gruppo B della Coppa d’Africa; nel turno inaugurale le due squadre hanno vinto per 1-0 rispettivamente contro Zimbabwe e Malawi e dunque la sfida odierna sarà molto importante in ottica primo posto visto che la Nazionale che vincerà il raggruppamento, negli ottavi di finale incontrerà una delle quattro migliori terze. Nell’ultima giornata saranno in programma Senegal-Malawi e Guinea-Zimbabwe.

Sono nove i precedenti che vedono il Senegal imbattuto con sette vittorie e due pareggi; l’ultima sfida risale al 5 febbraio 2013 con il risultato finale di 1-1.

Senegal-Guinea, probabili formazioni

SENEGAL (4-3-3): Dieng; Mbaye, Koyaté, Cissé, Ballo-Touré; Diallo, Gueye, Name; Mané, Diallo, Gueye. Allenatore: Aliou Cissé

GUINEA (5-3-2): Keita; Kane, Sow, Camara, Conte, Sylla; Cisse, Diawara, Keita; Sow, Kaba. Allenatore: Kaba Diawara

Dove vedere Senegal-Guinea in tv e streaming

Il match Senegal-Guinea (ore 14) sarà visibile in esclusiva e in diretta streaming su Discovery+. Sarà possibile vedere la sfida sottoscrivendo un abbonamento di 7,99 € al mese incluso anche l’intrattenimento Tutta la manifestazione calcistica africana si potrà seguire anche su TIM Vision e disponibile On Demand su Eurosport Player e Discovery+.