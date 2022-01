Serie C Femminile, Perugia-Real Meda 0-4

Le Grifoncelle sono state sconfitte per 0-4 dal Real Meda nel match odierno disputato al centro sportivo “Paolo Rossi” per la quindicesima giornata di campionato serie C femminile. Dopo un primo tempo equilibrato in cui le due squadre si sono studiate senza creare occasioni importanti per sbloccare il risultato, nella seconda frazione un errore difensivo porta alla sfortunata autorete di Orsi al 57′.

La formazione ospite prende coraggio, e così arriva la tripletta di Podda (78′, 86′ e ’89’). Il poker calato dalle lombarde e chiude definitivamente il match.

In classifica Perugia rimane a quota 7 punti. Il prossimo match delle ragazze di Vania Peverini sarà sempre in casa contro il Genoa Women.

“Dopo un primo tempo in cui abbiamo giocato bene – ha affermato l’allenatrice biancorossa, Vania Peverini, nel post gara – ci ha tagliato le gambe l’autorete dovuta ad un fraintendimento tra difensore e portiere arrivata in un momento in cui le ragazze stavano pressando bene e costruendo buone azioni offensive. Da lì abbiamo avuto un black-out completo, e purtroppo in questa categoria sappiamo che gli errori si pagano. Proprio su questi errori lavoreremo da martedì cercando di riportare a casa una prestazione soddisfacente nella gara che ci attende contro l’Arezzo”. “Non ho attitudine a cercare scuse – ha osservato -. Però sicuramente la nostra partita è stata influenzata dall’attuale periodo difficile che stiamo vivendo. Sono scese in campo di fatto giocatrici che, causa Covid, sono riuscite ad allenarsi solo una volta. Però questa non deve essere un’attenuante, faremo tesoro di quanto visto e cercheremo negli impegni futuri di non ricommettere gli errori di oggi”.