Stage Nazionale: Ecco i convocati di Roberto Mancini con alcune novità

Stage della Nazionale: i convocati di Mancini. La partita contro la Macedonia del Nord valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 si avvicina, e i preparativi in vista di quest’impegno proseguono. Il tecnico azzurro, ieri, ha diramato la lista che ha destato molteplici polemiche. Diversi i volti nuovi tra cui spicca il ritorno in Nazionale di Mario Balotelli assente da oltre tre anni. Nell’elenco ci sono alcune novità assolute: i difensori Luiz Felipe e Giorgio Scalvini, il portiere Marco Carnesecchi, i centrocampisti Nicolò Fagioli, Davide Frattesi e Samuele Ricci, l’attaccante Joao Pedro.

Stage Nazionale: la lista dei convocati.

Ecco l’elenco completo di tutti i giocatori chiamati dal tecnico azzurro: Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus) Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

Il percorso verso il Qatar

La prima partita si disputerà il 24 marzo contro la Macedonia del Nord. In caso di vittoria l’Italia affronterà il 29 marzo in finale la vincente tra Portogallo e Turchia.