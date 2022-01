Szczesny, ciclo vaccinale iniziato e niente GreenPass: salta la supercoppa

Crisi senza fine in casa Juventus. In vista della Supercoppa contro l’Inter la squadra biaconera perderà anche Wojciech Szczesny. Il motivo? Il protocollo Covid che prevede che i giocatori abbiano il green pass. Dal 10 gennaio è infatti richiesto il green pass rafforzato anche per gli sport di squadra, il polacco ha iniziato da poco il ciclo vaccinale e la certificazione verde non gli è ancora arrivata (è valida dal 15° giorno successivo alla somministrazione della prima dose).

Insomma dopo l’infortunio di Federico Chiesa (stagione finita) e le espulsioni di De Ligt e Cuadrado, Allegri potrà fare affidamento su pochi uomini per il match delicato di San Siro. Una vera e propria batosta vista la stagione altalenante dei bianconeri.

Allegri: “Szczesny andrà in panchina”

Di quanto accaduto ne ha parlato Allegri: “Mercoledì Tek arriverà all’ultimo momento, visto che dobbiamo seguire un protocollo ben definito – ha spiegato Allegri in conferenza – Tutti i giocatori sono vaccinati, ma Tek è stato l’ultimo e fino a dopodomani non ha il green pass, per cui arriverà allo stadio all’ultimo momento (negli ultimi due giorni non è potuto stare a contatto con i compagni, ndr) e andrà in panchina“.

Il caso del portiere bianconero è simile a quello che riguarda Sansone e Soumaoro del Bologna, entrambi assenti nel match contro il Cagliari per lo stesso motivo (hanno inziato da poco il ciclo vaccinale e sono sprovvisti di green pass rafforzato).