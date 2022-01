Tottenham-Chelsea, streaming e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere EFL Cup

Questa sera, alle ore 20.45, al “Tottenham Hotspur Stadium” di Londra, il Tottenham di Antonio Conte ospiterà il Chelsea di Thomas Tuchel, il match è valido per la semifinale di ritorno della EFL Cup. Prima di scoprire dove vedere Chelsea-Tottenham in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Si ripartirà dal 2-0 della gara d’andata nel match giocato a “Stamford Bridge” dove i Blues si sono imposti grazie alle reti di Havertz e all’autogol di Davies. Il Chelsea ha eliminato Aston Villa, Southampton e Brentford; il Tottenham, invece, ha superato Wolverhampton, Burnley e West Ham.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-CHELSEA

TOTTENHAM (5-3-2): Lloris; Royal, Sanchez, Dier, Davies, Sessegnon; Ndombele, Winks, Alli; Kane, Son. All: Conte.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Chalobah; Pulisic, Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso; Mount, Hudson-Odoi; Lukaku. All: Tuchel.

Dove vedere Tottenham-Chelsea, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Tottenham-Chelsea, valido per la semifinale di ritorno della EFL Cup, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

