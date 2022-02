Athletic Bilbao-Valencia, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa del Re

Questa sera alle ore 21.30 allo Stadio di San Mames si disputerà il match Athletic Bilbao-Valencia, valevole per l’andata della semifinale della Coppa del Re (ritorno a Valencia, mercoledì 2 marzo); in campionato le due squadre sono rispettivamente ottava e decima con 34 e 30 punti.

I baschi nei turni precedenti hanno eliminato in serie Mancha Real, Barcellona e Real Madrid, mentre i “Pipistrelli” hanno avuto la meglio sull’Arenteiro, Cartagena, Atletico Baleares e Cadice. Sono 181 i precedenti complessivi con il Valencia avanti per 71-66 e 44 pareggi; in questa stagione in campionato la sfida allo stadio Mestalla dello scorso 25 settembre è terminata 1-1; la gara di ritorno della Liga sarà in programma il prossimo 8 maggio.

Athletic Bilbao-Valencia, probabili formazioni

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Simon; Lekue, Vivian, Martinez, Balenziaga; Berenguer, Zarraga, D.Garcia, Muniain; R.Garcia, I.Williams.

ESPANYOL (4-4-2): Diego Lopez; Gil, Gomez, Cabrera, Pedrosa; Embarba, Darder, Morlanes, Puado; Moron, Wu Lei.

Ricordiamo che l’altra semifinale vedrà in campo Rayo Vallecano-Betis (questa sera ore 21.30, ritorno 3 marzo).

Dove vedere Athletic Bilbao-Valencia in tv e streaming

Il match Rayo Vallecano-Betis, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due squadre.