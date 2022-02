Avellino Catania, dove vederla in diretta tv e streaming? Rai, Sky o Eleven Sports?

Avellino Catania: dove vederla in diretta tv e streaming. Sabato 26 febbraio alle ore 14:30 allo stadio “Partenio-Adriano Lombardi” della città irpina, si disputerà il match tra Avellino e Catania valido per il prossimo turno di lega pro. I padroni di casa, reduci dal pareggio per 0 a 0 in casa del Latina, sono attualmente quarti in classifica in piena corsa playoff. I rossazzurri etnei, che nell’ultimo turno hanno perso in casa contro la Paganese, al contrario dei futuri rivali campani hanno bisogno di ossigeno per abbandonare le zone meno nobili della classifica. Lo scontro promette scintille, con il Liotro che vuole scacciare via i suoi problemi societari e finanziari con una grande risposta direttamente sul campo. Come noto, dopo la proroga dell’esercizio provvisorio ad opera del tribunale del capoluogo siciliano, non si sono fatti avanti investitori pronti ad acquistarlo. Lo spettro del fallimento incombe.

Avellino Catania dove vederla in diretta tv e streaming? Rai o Eleven Sports?

La partita non verrà trasmessa nè dai canali RAI nè da quelli Sky. La diretta in live streaming è affidata a Eleven Sports, e sarà visibile solo a coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento. Vi è la possibilità di vedere il match da dispositivo mobile scaricando l’apposita app gratuitamente da qualsiasi digital store. L’appuntamento è fissato per sabato 26 febbraio ore 14:30.