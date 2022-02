Serie C girone C, dove vedere Avellino Monterosi in diretta tv e streaming?

Avellino Monterosi, dove vedere il match valido per la 26ima giornata del girone C di Serie C. Le due squadre stanno vivendo un momento diverso in classifica: i campani sono attualmente in piena zona playoff a quota 42 punti insieme a Catanzaro e Monopoli, ad un solo punto dal secondo posto occupato dalla Virtus Francavilla; mentre la squadra tusciana è attualmente quattordicesima alle spalle del Calcio Catania e necessita dei 3 punti per tenere lontani i playout.

Avellino Monterosi, dove vedere il match in diretta tv e streaming: Sky o Eleven Sports?

La partita potrà essere vista in streaming su Eleven Sports, collegandosi al sito dell’emittente. Soltanto coloro che avranno sottoscritto un valido abbonamento potranno usufruire di questo servizio. Vi sarà la possibilità di seguirla anche da dispositivo mobile scaricando l’apposita app gratuitamente da qualsiasi digital store.

Le probabili formazioni

Mister Piero Braglia potrà disporre di Jacopo Murano che, durante il match contro la Juve Stabia, era uscito anzitempo per un infortunio risultato poi di lieve entità. L’attaccante campano ha pienamente recuperato.

AVELLINO (3-4-3): Pane; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio, Aloi, Carriero, Tito; Kanoute, Maniero, De Francesco. Allenatore: Piero Braglia.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Alia; Tartaglia, Borri, Mbende; Verde, Adamo, Parlati, Buglio, Tonetto; Ekuban, Artistico. Allenatore: Leonardo Menichini