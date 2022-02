Bologna, il ds Bigon”Mercato? Abbiamo fatto fatto ciò che ritenevamo si dovesse fare”

Riccardo Bigon, ds del Bologna, durante la presentazione dei due nuovi acquisti Denso Kasius e Luis Rojas, ha fatto il punto della situazione generale della squadra. Ecco le sue parole:

Mercato: “Abbiamo fatto ciò che ritenevamo si dovesse fare, per conseguire i nostri obiettivi e in tal senso siamo fiduciosi. Il girone di andata si era chiuso con il record di punti e buone sensazioni, eravamo soddisfatti nonostante qualche punto lasciato per strada, poi la sfortuna ci ha messo lo zampino e dopo la pausa natalizia ne sono successi di tutti i colori. In questi mesi sono emerse difficoltà a centrocampo dove abbiamo perso tre elementi e da qui è stato l’acquisto di Aebischer, giocatore solido e di livello. Schouten è rientrato in gruppo e ci darà una grossa mano, tra una ventina di giorni tornerà Kingsley ed è arrivato Rojas, quindi ora siamo numericamente a posto”.

Capitolo cessioni: “Cangiano e Van Hoojdonk sono partiti con l’obiettivo di acquisire minutaggio ed esperienza. Per quanto riguarda Skov Olsen la considero una sconfitta personale, è stato un dispiacere non averlo visto esprimere tutto il suo talento. Andreas era e rimane un giocatore di talento; ci dispiace non avergli creato un ambiente ideale per sviluppare le sue grandi doti, anche il cambio di modulo lo ha penalizzato. Così abbiamo pensato di riprendere Kasius, adatto a ricoprire quella situazione”.

Parole di soddisfazione per un mercato basato a tappare le falle che si sono create in questi mesi; ora la parola al campo, dove vedremo se il Bologna sarà competitivo come lo era stato nel girone di andata.