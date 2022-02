Brasile-Argentina, è arrivata la sentenza

Brasile-Argentina la partita “farsa” giocata, anzi no, lo scorso settembre, si dovrà rigiocare. Questa la sentenza ufficiale emessa dalla Fifa. Il match valido per le qualificazioni mondiali a Qatar 2022 fu interrotto dopo nemmeno 5 minuti di gioco! Ricordiamo che la partita fu interrotta poichè le forze di polizia volevano arrestare alcuni giocatori argentini, per aver violato le regole internazionali sui protocolli anti-Covid. Precisamente quattro i giocatori provenienti dalla Premier League inglese che avrebbero dovuto rispettare la quarantena.

Il comunicato ufficiale sulla ripetizione di Brasile-Argentina

Brasile-Argentina dovrà essere rigiocata. In estrema sintesi è questa la sentenza emessa dalla Fifa. Inoltre la stessa Fifa ha multato sia la Federcalcio brasiliana, che quella argentina. I quattro calciatori argentini scesi in campo, nell’ordine Emiliano Buendia, Giovanni Lo Celso, Emiliano Martinez e Cristian Romero sono stati squalificati per due partite ciascuno. Di sicuro non saranno contentissimi i giocatori e le Federazioni stesse di dover rigiocare una partita, che di fatto ormai serve a poco ai fini delle qualificazioni mondiali. Infatti sia Brasile che Argentina hanno già ottenuto il loro lasciapassare per Qatar 2022. Il Brasile comanda il girone sudamericano con 39 punti in 15 partite, seguito proprio dall’Argentina con 35 punti in 15 partite. Al terzo posto il sorprendente Ecuador con 25 punti in 16 partite. Diciamo che in questo caso alla Fifa è andata di lusso poichè come ripetiamo, il risultato finale non cambia gli eventi e di conseguenza anche l’esito del ricorso è ininfluente.