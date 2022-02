Serie C girone C, Catania Paganese dove vederla in diretta tv e streaming? Eleven Sports o Sky?

Catania Paganese dove vederla. Per la serie C è tempo di tornare in campo dove il turno dello scorso weekend. Domani allo stadio “Angelo Massimino” di Catania si disputerà l’incontro tra Catania e Paganese. I rossazzurri, nella scorsa partita, hanno centrato la seconda vittoria consecutiva contro la Virtus Francavilla. Adesso si trovano al dodicesimo posto in classifica con 33 punti. I biancazzuri, quartultimi in classifica con 26 punti, nell’ultima sfida, hanno subito un rotondo 3 a 0 ad opera del Monterosi. Entrambe le formazioni necessitano dei tre punti per allontanare le zone meno nobili della classifica. In particolar modo, il Calcio Catania, è doppiamente motivato per scacciare i fantasmi dei problemi societari che affligono gli etnei da svariato tempo.

Catania Paganese, dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Eleven Sports?

La partita Catania Paganese non figura tra quelle per cui Sky assicurerà la diretta. Di conseguenza l’incontro tra gli uomini di Franco Baldini e di mister Grassadonia potrà essere visto solo su Eleven Sports collegandosi al sito dell’emittente. Il match sarà disponibile solo per coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento. Vi sarà l’opportunità di vederlo anche da dispositivo mobile scaricando gratuitamente la relativa applicazione di Eleven Sports da qualsiasi digital store.