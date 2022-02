Serie C girone C: Catania Virtus Francavilla dove vederla in diretta tv e streaming? Eleven Sports o Sky?

Catania Virtus Francavilla: dove vederla. Dopo il turno infrasettimanale della Lega Pro, è nuovamente tempo per le squadre di rituffarsi in campionato. Nell’ultima partita disputata gli etnei hanno trionfato in casa della Juve Stabia per 2 reti a zero. La vittoria ha portato un po’ di ossigeno ad un ambiente in cui le vicissitudini societarie stanno distogliendo i giocatori dal campo. Gli ospiti, invece, hanno battuto in casa l’Avellino scavalcandolo in classifica. Il terzo posto così ottenuto è figlio di 8 risultati utili consecutivi. I biancazzurri intendono proseguire la scia al “Massimino” ma i rossazzurri, che necessitano di punti per tenere lontana la zona playout, non sono un avversario facile da battere.

Catania Virtus Francavilla dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Eleven Sports?

Il match, il cui calcio di inizio è fissato per sabato 19 febbraio ore 14:30, verrà trasmesso sia da Sky Sport (canale 258 del satellite) che da Eleven Sports collegandosi al sito di riferimento. Gli abbonati possono seguire il match anche da dispositivo mobile scaricando le apposite app.

Le probabili formazioni

Il Virtus Francavilla dovrà rinunciare a Riccardo Idda e Federico Mastropietro, entrambi fermati dal giudice sportivo. Mnentre il tecnico rossazzurro Baldini. Ecco le probabili formazioni:

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Delino, Miceli, Caporale; Pierno, Toscano, Franco, Tchetchoua, Ingrosso; Maiorino, Patierno.

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini.