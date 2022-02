Chelsea-Palmeiras, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Mondiale per Club

Domani pomeriggio alle ore 17.30 (le 20.30 locali) allo stadio Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) si disputerà il match Chelsea-Palmeiras, valevole per la finale del Mondiale per Club.

In semifinale i “Blues” hanno eliminato gli arabi dell’Al Hilal per 1-0 grazie alla rete di Lukaku al 32′, mentre i “Verdao” hanno avuto la meglio sugli egiziani dell’Al-Ahly con il risultato di 2-0 con gol di Veiga al 39′ e Rodrigues al 49′.

Sarà la seconda partecipazione per gli inglesi (prima nel 2012) e la terza per i brasiliani (1999 e 2021), con le due squadre che non sono mai riuscite a vincere il trofeo.

Chelsea-Palmeiras, probabili formazioni

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Ziyech, Lukaku, Havertz. All. Tuchel

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Luan, G. Gomez, Piquerez; Danilo, Zé Rafael; Scarpa, Raphael Veiga, Dudu; Rony. All. Abel Ferreira

Dove vedere Chelsea-Palmeiras in tv e streaming

Il match Chelsea-Palmeiras, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due squadre.

Per chi volesse ci sarà lo streaming sul canale YouTube della FIFA, che trasmetterà la partita in diretta.