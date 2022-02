Consigli Fantacalcio 2021/2022, chi prendere all’asta di riparazione: i titolari

CONSIGLI FANTACALCIO 2021/2022, I GIOCATORI DA ACQUISTARE ALL’ASTA DI RIPARAZIONE – Uno dei momenti più importanti del Fantacalcio è certamente l’asta di riparazione. Durante quest’ultima i fantallenatori di tutta Italia cercano di puntellare le proprie rose in vista del rush finale che porterà loro alla vittoria… o all’ultima posizione in classifica. Chi acquistare all’asta di riparazione? Quale giocatore prendere nel mercato di Gennaio? A queste domande cercheremo di dare una risposta in questo articolo.

Ecco i consigli Fantacalcio 2021/22 sull’asta di riparazione:

Consigli Fantacalcio 2021/2022 chi prendere all’asta di riparazione: i portieri d’acquistare

In questa prima parte di stagione in cui in Serie A sono stati segnati tanti goal, il ruolo del portiere è di vitale importanza per ‘conservare’ una buona ‘fantamedia’. Se i portieri delle principali big (Napoli, Milan e Inter) sono stati già acquistati, un ottimo elemento su cui puntare all’asta di riparazione come riserva è Milinkovic-Savic del Torino. L’estremo difensore granata infatti, in sedici presenze, ha subito 17 goal con una media voto del 6.28 e tre clean sheet ottenuti.

Consigli Fantacalcio 2021/2022: i difensori d’acquistare

Fino ad ora il miglior difensore del campionato (considerando la ‘fantamedia’ del 7.33, ndr) è stato Criscito che, in quindici presenze, ha realizzato già cinque goal (tutti su rigore) e un assist. Un’altra certezza di questa ‘fantastagione’ è Calabria che si è reso protagonista di un ottimo inizio campionato con due goal e un assist all’attivo (‘fantamedia’ del 6.9). Tra le possibili sorprese da acquistare all’asta di riparazione vi è De Silvestri che, con tre reti ed un assist, vanta una ‘fantamedia’ del 6.79. Nelle ultime uscite ha anche convinto Singo che, con due reti e due assist realizzati in 19 partite, vanta di una fantamedia del 6.78.

Consigli Fantacalcio 2021/2022: i centrocampisti d’acquistare

Se siete in cerca di un centrocampista dal ‘goal facile’, Barak fa al caso vostro. Il calciatore del Verona, dopo l’ottima scorsa stagione, si sta riconfermando ad alti livelli anche quest’anno e ha messo a referto già 5 goal e 2 assist in 17 partite giocate (fantamedia del 7.26). Un possibile colpo ‘low cost’ all’asta di riparazione è Zurkowski dell’Empoli, autore di tre goal e un assist in 19 presenze.

Consigli Fantacalcio 2021/2022: gli attaccanti d’acquistare

Uno degli attaccanti più appetibili al calciomercato di Gennaio è certamente Caprari che, con la maglia del Verona, in quattordici presenze ha collezionato già quattro goal e una media voto del 6.65 (‘Fantamedia’ del 7.85). L’altra punta interessante, probabilmente rimasta svincolata dopo l’asta iniziale, è Beto dell’Udinese. L’attaccante 23enne si è messo subito in mostra nel campionato italiano realizzando otto goal in diciassette partite e regalando ottime prestazioni ai propri fantallenatori (Fantamedia del 7.62).

Consigli dell’asta di riparazione in aggiornamento…