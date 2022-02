Serie B: dove vedere Ascoli-Como in diretta tv e streaming? Dazn, Sky o Helbiz?

Dove vedere Ascoli Como? Domenica 13 febbraio alle ore 15:30 allo stadio “Cino e Lillo del Duca” si disputerà l’incontro tra Ascoli e Como valido per la ventiduesima giornata del campionato cadetto. I marchigiani si trovano attualmente al nono posto in classifica e, nell’ultima giornata, hanno perso in casa contro il Perugia. Mentre i lombardi, undicesimi con 27 punti e distanti 5 proprio dai bianconeri, hanno pareggiato in casa contro la capolista Lecce. Entrambe vogliono il bottino pieno per cercare di avvicinare il più possibile la zona palayoff.

Guarda Ascoli-Como in diretta su Dazn. Attiva ora a soli 29,99 € al mese. Disdici quando vuoi

Dove vedere Ascoli Como in diretta tv e streaming? Sky, Dazn o Helbiz?

Il match sarà trasmesso su Dazn, Sky (canale 254 del satellite) e anche su Helbiz connettendosi al sito di riferimento.

Le probabili formazioni

I marchigiani saranno ancora orfani del loro capitano Federico Dionisi, che sta progressivamente recuperando da una lesione al polpaccio sinistro. Nelle file dei lombardi in forte dubbio la presenza dell’attaccante Antonio La Gumina, che nella partita contro il Lecca ha subito una sublussazione alla spalla.

Ascoli (4-3-1-2): Leali, Baschirotto, Bellusci, Quaranta, Falasco, Collocolo, Caligara, Eramo, Saric, Tsadjout, Bidaoui.

Como (4-4-2): Facchin, Arrigoni, Bellemo, Cagnano, Cerri, Gatto, Iovine, La Gumina, Peli, Scaglia, Varnier.