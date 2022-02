Dove vedere Burkina Faso-Senegal, streaming LIVE e diretta tv semifinale Coppa d’Africa

Il match Burkina Faso-Senegal, valido come prima semifinale della Coppa d’Africa 2021, si gioca mercoledì 2 febbraio alle ore 20 nello Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé in Camerun. La nazionale burkinabé ha sconfitto il Gabon ai rigori e la Tunisia di misura nei quarti di finale mentre Koulibaly e compagni hanno avuto la meglio agevolmente sia di Capo Verde che della Guinea Equatoriale. Ricordiamo che, in caso di parità nei tempi regolamentari, si saranno i supplementari o eventuali calci di rigore. Chi vince affronterà nella finalissima di domenica 6 febbraio una tra Camerun e Egitto

Le probabili formazioni di Burkina Faso-Senegal Coppa d’Africa

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi; Kabore, S. Ouattara, Tapsoba, Yago; Guira, Toure; Sangare, Bayala, Bande; D. Ouattara. Ct. Malo

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; I. Gueye, Mendy, P. Gueye; Dia, Diedhiou, Mané. Ct. Cissé

Dove vedere Burkina Faso-Senegal semifinale Coppa d’Africa 2021, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Discovery+?

Il match Burkina Faso-Senegal, valido per le semifinali, sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Discovery+. L’abbonamento alla piattaforma è disponibile al prezzo di 3,99 al mese o 7,99 al mese con Eurosport Player. La sfida non sarà visibile né in diretta tv in chiaro su Rai o Mediaset né su Sky o DAZN.