Juve Stabia Monopoli: dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Juve Stabia Monopoli: dove vederla. Sabato 26 febbraio alle ore 14:00 andrà in onda il match tra Juve Stabia e Monopoli valido per la ventinovesima giornata del campionato di Lega Pro. I padroni di casa, undicesimi in classifica a quota 36 punti, sono reduci dalla vittoria in casa per 3 a 1 sulla Vibonese. Questo trionfo ha rinfrancato il morale dei gialloblù, dopo la sconfitta subita allo stadio “Angelo Massimino” di Catania ad opera dei rossazzurri etnei. Gli ospiti pugliesi, lo scorso martedì, sono caduti in casa del Messina. Il KO, il terzo consecutivo, ha complicato la loro rincorsa ai playoff consentendo alle dirette inseguitrici di accorciare le distanze. Tutto fa pensare che verranno in Campania per sfoderare una bella prestazione che sia il viatico per risalire la china. Entrambe le formazioni intendono ottenere il bottino pieno, in modo da migliorare la loro stagione.

Juve Stabia Monopoli dove vederla in diretta tv e streaming? Eleven Sports, Rai o Sky?

Il match tra campani e pugliesi andrà in onda sia sui canali Rai (Rai Sports) che su Eleven Sports. La seconda emittente trasmetterà la partita in streaming, aperto soltanto a coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento. Possibilità anche di seguire l’incontro da dispositivo mobile scaricando, da qualsiasi digital store e gratuitamente, le apposite app.