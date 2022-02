Europa League: Lazio Porto dove vederla in diretta TV e streaming? Sky o Dazn?

Lazio Porto dove vederla. Per gli uomini di Maurizio Sarri è tempo di Europa League. Dopo il pareggio ottenuto contro l’Udinese alla “Dacia Arena” i biancocelesti sono chiamati ad una prova di orgoglio contro una formazione ostica. All’ andata il gol di Zaccagni non era bastato a vincere e il talento dei portoghesi insieme all’amnesia della difesa laziale, avevano favorito il ribaltone dei lusitani che vinsero per 2 a 1. L’unico obiettivo, per superare il turnoo, è vincere. Il fischio di inizio è fissato per giorno 24 febbraio alle ore 18:45.

Lazio Porto dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

La partita di giovedì sarà trasmessa in diretta sia da Sky ( Sky Sport canale 254 del satellite e Sky Sport Uno canale 201) sia da Dazn. Per lo streaming gli utenti abbonati potranno collegarsi o al sito di Dazn, oppure accedere alla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni

Maurizio Sarri dovrà rinunciare a schierare Zaccagni squalificato e forse a Pedro che si è infortunato nella sfida contro l’Udinese.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Cabral, Felipe Anderson. All. Sarri

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe; Fabio Vieira, Toni Martinez, Pepè. All. Conceição.