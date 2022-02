Lega pro, il programma completo dei gironi A, B e C

Dopo il turno infrasettimanale, si gioca oggi la 25ª giornata del girone A, mentre girone B e C giocheranno domani.

Tra le sorprese in negativo c’è senza dubbio la batosta del Foggia a Potenza, in cui Zeman ha ceduto per 2-1 agli ex ultimi della classe. L’inverno è sempre stato infausto con il boemo, forse per via dei carichi di lavoro che il tecnico ha sempre svolto con le sue squadre, che danno i loro frutti con un clima più mite.

Nel girone A il big match tra Modena e Reggiana è terminato come tutti si aspettavano, ovvero in parità (0-0). Nel girone B, invece, è stata clamorosa la vittoria del Grosseto sulla Pistoiese per 6-1.

Girone A

Sudtirol (56 punti) e Padova (51 pt.) sembrano non avere rivali, ad eccezione del Renate (46 pt.) e del FeralpiSalò (45 pt.), le quali, seppur distanziate in classifica, rappresentano le maggiori insidie per le prime della classe. La terza forza del raggruppamento, il Renate, ospiterà i capoclassifica tirolesi; il Padova giocherà fuori casa contro il Fiorenzuola, mentre il FeralpiSalò se la vedrà, tra le mura amiche, contro l’Albinoleffe in piena lotta per entrare nei play-off e per evitare i play-out, in quanto la classifica dal 10º al 17º posto è talmente corta, che chiunque si trovi in quella zona potrebbe ambire ad entrambi gli obiettivi sia di salvezza che di promozione.

Il programma della 25ª giornata, sabato 5 febbraio

Fiorenzuola-Padova

Giana E.-Juve U23

Legnago-Piacenza

Mantova-Trento

Pergolettese-Seregno

Pro Partria-Lecco

Pro Vercelli-V.Verona

Renate-Sudtirol

Triestina-Pro Sesto

FeralpiSalò-Albinoleffe.

Girone B

La Reggiana andrà a fare visita alla Carrarese, mentre il Modena, nel posticipo di lunedi, ospiterà il Cesena, la terza forza del torneo. Pescara, Entella ed Ancona Matelica tenteranno il superamento di quota 40 punti. Gli abruzzesi giocheranno in casa contro il solido Gubbio, i liguri andranno ad Olbia, ed infine i marchigiani ospiteranno la disastrata Pistoiese.

Il programma della 25ª giornata, domenica 6 febbraio

Ancona M.-Pistoiese

Carrarese-Reggiana

Pescara-Gubbio

Grosseto-Fermana

Olbia-Entella

Pontedera-Imolese

Siena-Montevarchi

Teramo-Lucchese

Vis Pesaro-Viterbese

Modena-Cesena (lunedi sera).

Girone C

Il Bari (51 punti) sta dominando il girone del sud senza troppi ostacoli ed avversari alla sua altezza; a dire il vero sarebbe meritata già ora questa promozione, visto che sono 2 anni che gli sfugge per un motivo o quell’altro. I pugliesi affronteranno il Messina (19 pt.). I siciliani con il cambio di allenatore nel mese di dicembre, pare stiano smuovendo le acque della classifica.

L’Avellino (secondo a 42 pt.), reduce dalla vittoria sulla Juve Stabia per 3-1, andrà sul campo del temibile Catanzaro (39 pt.); il Monopoli (42 pt.) se la vedrà con il Picerno in lotta per i playoff. Il Francavilla (40 pt.) ospiterà il Potenza ringalluzzito dal successo sul Foggia; la Turris (39 pt.) giocherà in casa contro il Catania; il Palermo (38 pt.)

volerà in Molise per affrontare il tonico Campobasso.

Per il Foggia (10º con 31 pt.) c’è il derby casalingo contro la Fidelis Andria, penultima con 18 punti. La sorpresa Latina (32 pt.) si recherà in Campania per affrontare la Juve Stabia (30 pt.), dove quest’ultima compagine vorrà certamente riscattare la sconfitta di giovedi in irpinia. Il Monterosi (24 pt.), la squadra dei miracoli e dei sogni sportivi, avrà il piacere di ospitare il Taranto (33 pt.). Chiudono il cerchio Vibonese (15 pt.)-Paganese (22 pt.), entrambe in piena lotta per non retrocedere.

Il programma della 25ª giornata, domenica 6 febbraio

Turris-Catania

Vibonese-Paganese

Bari-Messina

Campobasso-Palermo

Catanzaro-Avellino

Foggia-Fidelis Andria

Francavilla-Potenza

J.Stabia-Latina

Monterosi-Taranto

Picerno-Monopoli.