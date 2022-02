L’Italia femminile vince sulla Danimarca con Bonansea

Barbara Bonansea, attaccante della Juve e della nazionale femminile

Una vittoria di prestigio e che soprattutto da morale e consapevolezza alle azzurre della nazionale femminile guidata dalla CT Bertolini, nell’incontro disputato per la Algarve Cup 2022.

Il match si è deciso praticamente nel secondo tempo, quando il ritmo di gioco è salito, con il goal partita messo a segno dalla attaccante bianconera Barbara Bonansea, che ha finalizzato in maniera cinica sull’asse Cernoia – Bergamaschi.

Il primo tempo invece era stato piuttosto scialbo, caratterizzato più che altro dalla cosiddetta fase di studio, che potremmo anche definire roba da preistoria calcistica.

La sorpresa iniziale è stata la giovane Piemonte tra le titolari in formazione, ma non ha avuto le opportunità giuste per mettersi in luce, quindi nel corso della ripresa sono entrate le big come super Girelli, la guerriera Guagni e Caruso; rimasta in panchina invece la centravanti Giacinti, che dallo scorso gennaio è passata dal Milan alla Fiorentina.

Tabellino della partita tra Danimarca ed Italia:

Danimarca – Italia 0-1 (0-0)



Reti: 49′ Bonansea

Danimarca: Christensen (62′ K. Larsen); Boye, Ballisager, Obaze (55′ Lundorf); Thrige Andersen, Troelsgaard, Gejl (78′ Holdt), Svava; Khul (63′ Snerle), Moller (78′ S. Larsen), Bruun. CT. Sonderggard

Italia: Giuliani; Lenzini, Gama (57′ Guagni), Orsi, Boattin; Galli (46′ Caruso), Giugliano, Cernoia (65′ Rosucci); Bergamaschi (78′ Di Guglielmo), Piemonte (46′ Girelli), Bonansea (57′ Serturini). CT. Bertolini.