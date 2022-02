Manchester City-Fulham, streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere FA Cup

Oggi pomeriggio alle ore 16 al City of Manchester Stadium si disputerà il match Manchester City-Fulham, valevole per il quarto turno della FA Cup. Nel turno precedente i “Citizens” hanno vinto 4-1 sul campo dello Swindon Town, mentre i “Cottagers” ha avuto la meglio sempre in trasferta contro il Bristol City (1-0 dopo i tempi supplementari).

Manchester City-Fulham, probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Fernandinho; Foden, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus.

FULHAM (4-2-3-1): Rodak; Odoi, Ream, Adarabioyo, Bryan; Reed, Cairney; Wilson, Carvalho, Kebano; Mitrovic.

Dove vedere Manchester City-Fulham in tv e streaming

Il match Manchester City-Fulham in programma oggi pomeriggio alle ore 16, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN con telecronaca a cura di Federico Zanon; inoltre la sfida di FA Cup sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

