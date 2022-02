Serie C girone C: Messina Monopoli dove vederla in diretta tv e streaming? Eleven Sports o Sky?

Messina Monopoli dove vederla. Domani alle ore 14:30 allo stadio “San Filippo” di Messina andrà in onda lo scontro tra i padroni di casa e i pugliesi del Monopoli valido per la ventottesima giornata di campionato di Lega Pro. I siciliani provengono da una netta vittoria in casa contro il Potenza per 2 a o, e sono al sedicesimo posto in classifica. Consci del fatto che la zona playout è vicina, hanno bisogno dei tre punti per allontanarla. Il Monopoli, reduce da due KO consecutivi contro Campobasso e Foggia, è sesto in classifica alle spalle del Palermo. Gli uomini di Colombo sono consapevoli che, per raggiungere i playoff, occorre invertire il senso di marcia e ottenere il bottino pieno per risalire la china. L’incontro si preannuncia combattuto con entrambe le formazioni che, in caso di passi falsi, vedrebbero allontanarsi i loro obiettivi stagionali.

Messina Monopoli dove vederla in diretta tv e streaming: Sky o Eleven Sports?

Il match tra siciliani e pugliesi sarà trasmesso in diretta streaming esclusivamente da Eleven Sports, visto che Sky non ne ha acquistato i diritti. Coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento potranno collegarsi al sito dell’emittente per assistere alla partita. Possibilità di seguirla anche da dispositivo mobile scaricando l’apposita applicazione da qualsiasi digital store.