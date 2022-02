Mondiale per club, dove vedere Al Hilal-Chelsea: streaming e diretta tv in chiaro?

Mercoledì 9 febbraio, alle ore 17.30 (ora locale), al “Mohammed Bin Zayed” di Abu Dhabi, si disputerà Al Hilal-Chelsea, match valido per la seconda semifinale del Mondiale per Club. Prima di scoprire dove vedere Al Hilal-Chelsea in diretta tv e streaming, ecco una presentazione del match.

Nella seconda semifinale del Mondiale per Club ad Abu Dhabi si affrontano i campioni della Champions Asiatica dell’ Al Hilal e i campioni d’Europa in carica del Chelsea. L’Al Hilal ha già esordito nella competizione eliminando al secondo turno l’Al Jazira vincendo 6-1. I londinesi, invece, esordiscono nella competizione che hanno già vinto il trofeo nel 2012. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI AL HILAL-CHELSEA

AL HILAL (4-2-3-1): Al-Maiaouf; Abdulhamid, Jang, Al-Boleahi, Al-Shahrani; Kanno, Cuéllar; Marega, Pereira, Al-Dawsari; Ighalo. All. Jardim.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Sarr; Kovavic, Jorginho, Mount; Ziyech, Lukaku, Hudson-Odoi. All. Tuchel.

Dove vedere Al Hilal-Chelsea, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Al Hilal-Chelsea, valevole per la semifinale del Mondiale per club, non verrà trasmesso in diretta tv e streaming da nessuna emittente al momento, in quanto i diritti televisivi non sono stati venduti. Probabilmente verrà assegnata solo la finale. Tuttavia potete seguire gli aggiornamenti Live sulle pagine social di entrambe le squadre.