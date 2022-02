Ranking ATP aggiornato: 2 italiani nella Top ten, Berrettini 6º e Sinner 10º. Comanda sempre Djokovic

Ranking ATP maschile (Live) aggiornato al 2 febbraio. Matteo Berrettini e Sinner nei primi 10 del Mondo

Dopo la cavalcata trionfale di Rafa Nadal negli Australian Open della scorsa settimana, la nuova classifica conferma Il serbo Novak Djokovic al primo posto assoluto davanti al fortissimo russo Medvedev, finalista in Australia. Il tedesco Zverev è al terzo posto, davanti al greco Tsitsipas, che a sua volta è incalzato dal campione spagnolo (Nadal) in 5ª posizione.

La semifinale raggiunta negli open australiani consente a Matteo Berrettini di salire in 6ª posizione con un discreto margine sull’altro russo Rublev, il quale si colloca nella 7ª piazza. Il norvegese Casper Ruud è 8º con appena 247 punti di vantaggio sul canadese Felix Auger-Aliassime, stabile alla 9ª. Chiude la Top ten il nostro Jannik Sinner a quota 3.495 punti, perchè nella classifica live ha appena perso 210 pt.

Classifica Live

1) Djokovic

10.875 pt.

2) Medvedev

9.635 pt.

3) Zverev

7.725 pt.

4) Tsitsipas

7.145 pt.

5) Nadal

6.875 pt.

6) Berrettini

5.018 pt.

7) Rublev

4.565 pt.

8) Ruud

4.065 pt.

9) Auger-Aliassime

3.818 pt.

10) Sinner

3.495 pt.

11) Hurkacz

3.308 pt.

12) Shapovalov

2.930 pt.

13) Norrie

2.865 pt.

14) Karatsev

2.633 pt.

15) Schwartzman

2.505 pt.

16) Carreno Busta

2.435 pt.

17) Bautista Agut

2.380 pt.

18) Monfils

2.313 pt.

19) Fritz

2.310 pt.

20) Garin

2.193 pt.

Gli azzurri nella Top 100 e 200

Per quanto riguarda gli altri tennisti italiani, ne troviamo altri 6 nei primi 100, come Sonego in 22ª posizione, Fognini in 39ª, Musetti alla 65ª, Mager alla 67ª, Marco Cecchinato alla 91ª; chiude la Top 100 il veterano Andreas Seppi che si trova in 99ª posizione, davanti di soli 5 punti al numero 100 del Mondo, il sudafricano Anderson.

Tra la centesima posizione e la duecentesima abbiamo altri 8 valorosi tennisti che si fanno onore sui campi in ogni angolo della terra, è sono: Stefano Travaglia 113º, Salvatore Caruso 150º, Federico Gaio 175º, Franco Agamenone 179º, Flavio Cobolli 191º, Thomas Fabbiano 194º, Gian Marco Moroni 195º ed Alessandro Giannessi 196º.

Classifica degli italiani

22) Sonego

1.937 pt.

39) Fognini

1.324 pt.

65) Musetti

960 pt.

67) Mager

947 pt.

91) Cecchinato

721 pt.

99) Seppi

704 pt.

113) Travaglia

614 pt.

150) Caruso

452 pt.

175) Gaio

365 pt.

179) Agamenone

356 pt.

191) Cobolli

338 pt.

194) Fabbiano

332 pt.

195) Moroni

329 pt.

196) Giannessi

328 pt.