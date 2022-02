Rayo Vallecano-Betis, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa del Re

Questa sera alle ore 21 allo Stadio Teresa Rivero di Vallecas si disputerà il match Rayo Vallecano-Betis, valevole per l’andata della semifinale della Coppa del Re (ritorno a Siviglia, giovedì 3 marzo); in campionato le due squadre sono rispettivamente al nono e al terzo posto con 31 e 40 punti.

I Matagigantes nei turni precedenti hanno eliminato in serie Guijuelo, Bergantinos, Mirandes, Girona e Maiorca, mentre i Verdiblancos hanno avuto la meglio del Talavera, Valladolid, Siviglia e Real Sociedad. Sono 37 i precedenti complessivi con gli andalusi avanti 16-11 e dieci pareggi; in questa stagione i due match di Liga sono terminati 3-2 per il Betis nel girone d’andata (24 ottobre) e 1-1 nel girone di ritorno (9 gennaio).

Ricordiamo che l’altra semifinale vedrà in campo Athletic Bilbao-Valencia (domani sera ore 21.30, ritorno 2 marzo).

Rayo Vallecano-Betis, probabili formazioni

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Rodrigues; Ciss, Comesana; Nteka, Lopez, Garcia; Sylla.

BETIS (4-2-3-1): Silva; Bellerin, Pezzella, Bartra, Miranda; Rodriguez, Guardado; Canales, Fekir, Juanmi; José.

Dove vedere Rayo Vallecano-Betis in tv e streaming

Il match Rayo Vallecano-Betis, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due squadre.