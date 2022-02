Sarri tuona: Coppa Italia torneo antisportivo

Maurizio Sarri non si risparmia di fronte ai giornalisti e dice la sua anche quando i commenti son impopolari.

Un mese fa se la prese con il calendario e le sue storture, con partite ogni tre giorni, tra nazionale, campionato e coppe.

Sarri: Coppa Italia fatta per favorire le grandi

Questa volta il tecnico della Lazio si esprime sul format della Coppa Italia, più volte nel mirino di critiche e malumori per il meccanismo che facilita le grandi e taglia le gambe alle squadre medio piccole.

La Coppa Italia è una delle manifestazioni più antisportive al mondo, ha tuonato l’ex tecnico di Napoli e Juventus ai microfoni di Lazio Style Channel.

E’ palesemente fatta per far arrivare alla diretta televisiva certe squadre, ha continuato. Non si sa dove e quando si effettui il sorteggio, ha poi insinuato Sarri.

Tutto questo alla vigilia di Milan-Lazio, che la squadra di Sarri giocherà in partita secca al Meazza (non da favorita). Stasera ci sarà Inter-Roma, anche questa in gara unica a Milano.

Il meccanismo della Coppa

La critica di Sarri non è del tutto campata in aria. Il tabellone è di fatto studiato per far sì che le squadre teste di serie evitino di entrare in gioco nei turni preliminari: inoltre la questione ascolti non è da sottovalutare.

Le prime otto della stagione di Serie A entrano agli ottavi di finale, e giocano rigorosamente in casa; solamente in semifinale si giocano gare di andata e ritorno.

In questa stagione solo la Fiorentina (battendo il Napoli) è infatti riuscita a passare il turno giocando in trasferta, a conferma di quanto sostenuto da Sarri. E’ abbastanza scontato che un Milan-Roma o un Juventus-Inter faranno un ascolto più elevato rispetto a due squadre provinciali.

Affinchè squadre di seconda fascia o addirittura di Serie B arrivino alla fasi finali è necessario un vero e proprio miracolo sportivo.