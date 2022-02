Senegal-Egitto, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Coppa d’Africa

Domani sera alle ore 20 allo stadio Olembé Stadium di Yaoundé (Camerun), si disputerà il match Senegal-Egitto, valevole per la finale della Coppa d’Africa. In semifinale i senegalesi hanno sconfitto il Burkina Faso per 3-1, mentre gli egiziani hanno avuto la meglio sui padroni del Camerun ai calci di rigore (3-1, dopo lo 0-0 dei 120 minuti). Sono dieci i precedenti tra le due Nazionali con bilancio in parità, ovvero quattro successi per parte e due pareggi.

Ricordiamo che la Nazionale campione uscente è l’Algeria, che nell’edizione del 2019 sconfisse nell’atto conclusivo per 1-0 proprio il Senegal, grazie alla rete dell’attaccante Bounedjah al 2′.

Senegal-Egitto, probabili formazioni

SENEGAL (4-2-3-1): E. Mendy; B. Sarr, Koulibaly, A. Diallo, Cissé; N.Mendy, Kouyaté; Dieng, I.Gueye, Mané; Diédhiou. Allenatore: A. Cissé

EGITTO (4-3-3): Gabaski; Tawfik, Hamdy, Abdelmonem, El Fotouh; Elneny, El Solia, Ashraf; Salah, M.Mohamed, Marmoush. Allenatore: C. Queiroz.

Dove vedere Senegal-Egitto in tv e streaming

Il match Senegal-Egitto (ore 20) sarà visibile in diretta streaming su Discovery+. Sarà possibile vedere la sfida sottoscrivendo un abbonamento di 7,99 € al mese incluso anche l’intrattenimento La semifinale si potrà seguire anche su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste). Possibilità anche di vedere la sfida sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento.

La finale della Coppa d’Africa sarà trasmessa anche in chiaro su DMAX (canale 52 del digitale terrestre 170 del decoder Sky).

Semifinale, Senegal-Burkina Faso 3-1: gli highlights