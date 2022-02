Serie B: il programma completo della 22ª giornata. Lecce-Benevento è l’incontro di cartello

Cittadella-Cremonese e Lecce-Benevento spiccano negli incontri della 22ª giornata. Il Monza cerca il riscatto contro la Spal

Riparte domani pomeriggio alle 14:00 il campionato cadetto con la 22ª giornata. Le prime a scendere in campo saranno Cittadella e Cremonese, dove i grigiorossi cercheranno di dare seguito al successo sul Monza, e forti del neo acquisto Gondo, hanno buone possibilità di riuscirci.

Il Vicenza ospiterà il Cosenza in una sfida al cardiopalma per la salvezza. Il Monza, reduce dalla sconfitta contro gli uomini di mister Pecchia, se la vedrà con la Spal per riacciuffare il treno dei desideri. Parma e Pordenone, le vere delusioni di quest’anno, si affronteranno per sapere cosa fare da grandi. Chiude la turnata delle quattordici la partita tra Pisa e Ternana, entrambe in cerca di riscatto.

Alle 16 e 15 sarà la volta di Perugia-Frosinone, con i ciociari in splendida forma. Reggina e Crotone si affronteranno a viso aperto nel più classico dei derby calabresi. Due nobili decadute della serie A alle prese per non retrocedere. Chi la spunterà?

Per quanto riguarda i posticipi della domenica alle 15 e 30, scenderanno sul rettangolo di gioco Ascoli e Como in quello che rappresenta l’incontro più equilibrato della giornata, almeno sulla carta.

Il Brescia del ritrovato Pippo Inzaghi ospiterà l’Alessandria in un testa coda da brividi, visto il clima in casa bresciana. Chiude le dispute il big match tra Lecce e Benevento in cui l’unico esito ipotizzabile è senza dubbio un over 2.5, ovvero spettacolo e gol a grappoli, ma mai dire mai, nemmeno ad un pareggio senza reti.

Il programma completo della 22ª giornata

Sabato 12 febbraio, ore 14:00

Cittadella-Cremonese

Vicenza-Cosenza

Monza-Spal

Parma–Pordenone

Pisa-Ternana

Ore 16.15

Perugia-Frosinone

Reggina-Crotone

Domenica 13 febbraio, ore 15.30

Ascoli-Como

Brescia-Alessandria

Lecce-Benevento.

Classifica

Lecce

41 pt.

Pisa

40 pt.

Brescia

39 pt.

Cremonese

38 pt.

Frosinone

37 pt.

Benevento

36 pt.

Monza

35 pt.

Cittadella

32 pt.

Ascoli

32 pt.

Perugia

31 pt.

Como

27 pt.

Ternana

27 pt.

Parma

25 pt.

Spal

23 pt.

Reggina

23 pt.

Alessandria

21 pt.

Cosenza

18 pt.

Crotone

14 pt.

Pordenone

12 pt.

Vicenza

11 pt.