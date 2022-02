Serie C Femminile, recupero 12a giornata: Arezzo-Perugia 3-0

La capolista Arezzo di mister Testini, nel recupero della 12^ giornata, si impone con un secco 3-0 sul Perugia, prendendo il largo così in classica rispetto alle inseguitrice. Amaranto in vantaggio dopo appena 6′ con Razzolini, brava a dribblare la diretta avversaria biancorossa sulla sinistra e poi concludere a rete sul palo apposto alle spalle di Antonelli. Il raddoppio della squadra di casa arriva in apertura di secondo tempo, grazie a un bolide di Vicchiarello. Il tris dell’Arezzo arriva al 78′ con Mastel.

Le Grifoncelle nel prossimo turno di campionato di Serie C Femminile affronteranno in casa il Genoa domenica 13 febbraio.

Perugia Femminile, Peverini: “Continueremo a lottare, alle ragazze oggi non posso rimproverare nulla”

“Siamo scese in campo un pò contratte – ammette nel post gara la coach Vania Peverini – anche se nel primo tempo conto un solo tiro in porta dell’avversario. Mi è piaciuta la reazione della squadra dopo lo svantaggio e solo una grande giocata di Vicchiarello, giocatrice di categoria superiore, ci ha condannato. Non abbiamo mai mollato e continueremo a lottare, alle ragazze oggi non posso rimproverare nulla”.

Serie C Femminile, Arezzo-Perugia: il tabellino

ACF Arezzo: Aliquò, Zijlma, Tuteri, Orlandi, Razzolini (75′ Carrozzo), Verdi (69′ Paganini), Gnisci (59′ Costantino), Zelli, Vicchiarello, Lulli (46′ Mastel), Ferretti (72′ Pasquali). A disp. Siejka, Paganini, Ceccarelli, Cirri, Lorieri. Allenatore: Emiliano Testini.

Perugia: Antonelli, Orsi, Serluca, Mascia, Bertolato, Ciferri (62′ Annibaldi), Paolini, Gwiazdowska, Di Fiore, Piselli (83′ Pierotti) , Chiasso (69′ Marino). A disp. Cerasa, Cecchetti, Gigli, Liucci, Properzi. Allenatore: Vania Paverini.

Arbitro: Andrea Paccagnella di Bologna (Giulia Cipriani – Dario Tarocchi)

Reti: 6′ Razzolini, 49′ Vicchiarello, 78′ Mastel