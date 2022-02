Serie D Girone B, 21° turno: il Sangiuliano City cade a Sona, il Brusaporto è secondo

La seconda giornata di ritorno del girone B di Serie D registra la caduta della capolista Sangiuliano City: la compagine diretta da Andrea Ciceri, dopo aver inanellato undici risultati utili consecutivi, soccombe sorprendentemente in trasferta per 1-0 contro un Sona reduce da tre ko di fila. I gialloverdi, rimasti fermi a quota 43, vedono ridursi a sei le lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice costituita ora dal Brusaporto. La formazione guidata da Filippo Carobbio allunga a sette la striscia di vittorie consecutive andando a imporsi a Vimercate per 3-1 contro una Leon in difficoltà.

Guadagna terreno anche la Casatese protagonista di una roboante affermazione esterna per 5-1 contro un Franciacorta in inferiorità numerica dal 12′. Il ritorno alla vittoria che mancava da quasi due mesi consente ai biancorossi d’insediarsi con i suoi 36 punti all’attivo in terza posizione scavalcando in un solo colpo di una lunghezza il Desenzano Calvina, impossibilitato a scendere in campo a Villa d’Almè, e l’Arconatese incappata nel secondo ko interno stagionale contro un Crema in risalita. Da segnalare nei bassifondi della classifica la preziosa vittoria casalinga per 1-0 riportata in extremis dal Caravaggio a spese del Breno.

Serie D Girone B: risultati e marcatori della 21ª giornata

Arconatese vs Crema 0-1 (0-0)

5’ st Cerri (C)

Caravaggio vs Breno 1-0 (0-0)

48’ st Lamesta rig. (C)

Folgore Caratese vs Legnano 1-1 (1-1)

16’ Confalonieri (L), 45’ Troiano (F)

Franciacorta vs Casatese 1-5 (0-5)

2’ e 13’ Fusi (C), 7’ e 31’ Isella (C), 27’ Comberiati (C), 28′ st Patarini (F)

Leon Monza vs Brusaporto 1-3 (1-1)

11’ Vitali (B), 16’ Ronchi (L), 22’ st Guidelli (B), 41’ st Iori (B)

Real Calepina vs Olginatese 0-0 (0-0)

Sona vs Sangiuliano City 1-0 (0-0)

27’ st Marchesini (S)

Villa Valle vs Desenzano Calvina rinviata

Vis Nova Giussano vs Castellanzese 2-2 (0-0)

5’ st Beretta (V), 15’ st Fall (V), 33’ st Chessa rig. (C), 39’ st Chessa (C)

Virtus CiseranoBergamo vs Ponte San Pietro 5-3 (1-0)

39’ Bertoli (C), 6’ st Selvatico (C), 11’ st e 18’ st Bertazzoli (P), 30’ st Del Carro (C), 33’ st Careccia (C), 40’ st Ferreira Pinto rig. (P), 41’ st Pellegrini (C)

Serie D Girone D: la classifica dopo la 21ª giornata

01. Sangiuliano City 43 (21)

02. Brusaporto 37 (21)

03. Casatese 36 (21)

04. Desenzano Calvina 35 (19)

05. Arconatese 35 (21)

06. Legnano 34 (20)

07. Folgore Caratese 34 (21)

08. Ciserano-Bergamo 33 (21)

09. Breno 29 (20)

10. Sona 27 (21)

11. Franciacorta 27 (21)

12. Olginatese 24 (21)

13. Crema 24 (21)

14. Ponte San Pietro 21 (21)

15. Real Calepina 21 (21)

16. Castellanzese 21 (21)

17. Leon 20 (21)

18. Vis Nova Giussano 20 (21)

19. Caravaggio 19 (20)

20. Villa Valle 15 (18)