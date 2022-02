Serie D, Trastevere-Pineto 0-2: con una rete per tempo gli abruzzesi espugnano il campo dei romani

Oggi pomeriggio al “Trastevere Stadium” di Roma si è disputato il match della 21.a giornata del campionato di Serie D (girone F) tra Trastevere-Pineto che ha visto la vittoria ospite per 2-0, con reti di Barlafante 29′ e Minincleri all’80’, che hanno fatto cadere l’imbattibilità casalinga della squadra capitolina.

Nei primi dieci minuti i teramani andavano vicinissimo al vantaggio con Barlafante per due volte, ma era bravo Semprini a respingere le conclusioni ravvicinate. I romani rispondevano poco dopo con Fioretti che mandava di poco alto con un tiro dalla media distanza.

Al 22′ ancora Barlafante aveva una buona occasione, ma anche in questa circostanza il pallone andavo alto; alla fine il gol arrivava per il Pineto con il solito Barlafante che a tu per tu con l’estremo difensore del Trastevere, questa volta non poteva sbagliare (minuto 29).

La reazione del Rione era immediata, prima con Crescenzio che da azione di corner, con un bel colpo di testa mandava il pallone sopra la traversa, e poi con Emiliano, che con un tiro da fuori area, costringeva Mercorelli ad un intervento difficile. Nel finale ancora pericoloso il Trastevere, con il portiere ospite che stava combinando la frittata su tiro cross insidioso di Cervoni, ma nessuno dei suoi compagni approfittava della sua uscita a vuoto.

Nella ripresa il Pineto partiva subito forte e Minincleri impegnava severamente Semprini con un tiro potente anche se centrale; il Rione invece nonostante un buon possesso palla faceva fatica a rendersi pericoloso. La prima occasione degna di nota è stata un colpo di testa di Tarantino, con la palla che però andava alta. Tra il 79′ e l’80 succedeva di tutto, prima i romani andavano vicinissimi al pareggio con Fioretti che di testa mandava la palla all’angolino, ma Mercorelli si salvava incredibilmente con l’aiuto del palo; un minuto dopo, il Pineto approfittava di un buco difensivo dei loro avversari, e Minincleri (il migliore in campo) non si lasciava sfuggire l’occasione, dando il raddoppio ai suoi.

Con questo successo la squadra marchigiana balza al terzo posto con 35 punti (insieme al Fiuggi) portandosi a -4 proprio dal Trastevere, con quest’ultimi che rimangono secondi, ma con la capolista Recanatese (oggi vincente 6-0 con il quasi retrocesso Alto Casertano) che si porta a +5 (44 punti).

Trastevere-Pineto, il tabellino

TRASTEVERE: Semprini; Cervoni, Ilari (80′ Laurenzi), Tarantino, Lo Porto; Massimo (46′ Corsetti), La Penna (46′ Chinappi), Crescenzio (86′ Santilli), Macrì; Proia, Fioretti. All. Mazza

PINETO: Mercorelli; Paoli, Bosco, Souza Caprioli (63′ Rea); Minincleri (88′ Capaldo), Pezzotti, Mesisca (84′ Cascione), Domizi, Della Quercia; Romano (90′ Del Mastro), Barlafante (77′ Minella). All. Amaolo

ARBITRO: Dario Duzel (Castelfranco Veneto); ASSISTENTI: Emanuele Zoccarato (Padova) e Mattia Salvato (Castelfranco Veneto).

MARCATORI: Barlafante 29′, Minincleri 80′

AMMONITI: Pezzotti (P), Bosco (P), Minincleri (P), Chinappi (T), Fioretti (T), Corsetti (T), Macrì (T)