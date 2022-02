Superlega: Juventus, Real Madrid e Barcellona non mollano. Ecco la nuova iniziativa

Il progetto Superlega, che nella scorsa stagione ha fatto discutere e che continua a far discutere, è tornato. Juventus, Real Madrid e Barcellona non mollano la lotta contro la Uefa e sono pronti a scendere in campo con una nuova iniziativa. In particolare Andrea Agnelli, Florentino Perez e Joan Laporta sono pronti a mettere in campo una nuova manifestazione dove potrebbero partecipare anche altri grandi club europei. Ecco di seguito i dettagli

Juventus, Real Madrid e Barcellona insistono con la Superlega. Ecco l’iniziativa dei tre club

Come riportato da Espn, Juventus, Real Madrid e Barcellona stanno pianificando una nuova manifestazione. Non sarà una vera e propria manifestazione, ma più precisamente un mini-torneo. Questo mini-torneo dovrebbe essere programmato per il periodo estivo, sarà un fac simile dell’International Champion Cup, e avrà come obiettivo monetizzare al meglio per cercare di far fronte alle perdite dovute alla pandemia. Oltre a queste tre formazioni è stato invitato anche il Milan. Questa nuova iniziativa sarà solamente un punto di inizio oppure sarà il nuovo obiettivo del progetto Superlega? Lo scopriremo solamente nei prossimi giorni e quando i tre presidenti si esporranno di più in merito. Sicuramente Agnelli, Perez e Laporta non cederanno alla Uefa e continueranno la loro lotta contro Ceferin.