Serie A: dove vedere Udinese Lazio in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Udinese Lazio dove vederla. Domenica 20 febbraio alle ore 20:45 allo stadio “Friuli- Dacia Arena” si disputerà l’incontro di Serie A tra Udinese e Lazio. I bianconeri, nelle ultime due giornate di campionato, hanno avuto un rendimento altalenante: una vittoria contro il Torino e una sonora sconfitta ad opera del Verona. La loro situazione in classifica non è delle migliori visto che si trovano al quindicesimo posto a quota 24 punti, con un margine di tre lunghezze dalla zona retrocessione. Inutile sottolineare come la compagine friulana abbia necessità di vincere, per raggiungere la salvezza il prima possibile. Gli uomini di Sarri, reduci dall’impegno di Europa League contro il Porto, sono attualmente sesti a soli due punti dall’Atalanta. Per loro la Champions dista solo 4 lunghezze, e anche per loro i tre punti sono fondamentali per restare in corsa.

Tutta la serie A è su DAZN a soli 29,99 € al mese. Attiva ORA! Disdici quando vuoi

Udinese Lazio dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

La partita sarà trasmessa da Dazn sia in diretta che in streaming. Lo streaming sarà disponibile, soltanto per coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento, collegandosi al sito dell’emittente. Possibilità di vedere l’incontro anche da dispositivo mobile scaricando l’applicazione di Dazn da qualsiasi digital store.

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Walace, Jajalo, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.



Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.