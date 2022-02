Virtus Francavilla Palermo dove vederla in diretta tv e streaming? Sky, Rai o Eleven Sports?

Virtus Francavilla Palermo: dove vederla. Sabato 26 febbraio alle ore 17:30 allo stadio “Giovanni Paolo II” si disputerà l’incontro tra Palermo e Virtus Francavilla valido per il campionato di Lega Pro. Le due squadre sono reduci da una vittoria: i padroni di casa martedì hanno battuto la Fidelis Andria per 1 a 0. Invece i rosanero hanno avuto la meglio sulla Turris con un rotondo 5 a 0. Entrambe intendono vincere per restare nella zona playoff e per migliorare la loro situazione in classifica. Sono divise solo da cinque punti ma hanno un obiettivo in comune: competere nei playoff per raggiungere i cadetti della serie B.

Virtus Francavilla Palermo dove vedere il match in diretta tv e streaming? Rai, Sky o Dazn?

La partita di sabato andrà in onda sia su Sky al canale 255 del satellite di riferimento e su Eleven Sports. Per la diretta streaming gli utenti potranno sintonizzarsi sul sito di Eleven Sports o sulla piattaforma Sky Go. Vi è anche l’opportunità di seguire l’incontro da dispositivo mobile scaricando gratuitamente la apposita app da qualsiasi digital store.

Le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Delvino, Miceli, Idda; Pierno, Mastropietro, Franco, Toscano, Ingrosso; Patierno, Maiorino.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi: Lancini: Perrotta, Crivello; Damiani, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.