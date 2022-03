Algeria-Camerun, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2022

Questa sera alle ore 21.30 (le 20.30 locali) allo stadio Mustapha Tchaker di Blida (Algeria) si disputerà il match Algeria-Camerun, valevole il ritorno dello spareggio per Qualificazioni ai Mondiali (zona Africa) di Qatar 2022.

Nella gara d’andata giocata lo scorso 25 marzo a Japoma, una rete di Slimani al 40′ ha permesso alle “Volpi del Deserto” di ottenere un successo molto importante, sono dieci i precedenti tra le due Nazionali con “I Leoni indomabili” avanti per 5-2 e tre pareggi.

L’Algeria tornerebbe ad una fase finale dei Campionati del Mondo dopo un’assenza di otto anni visto che l’ultima partecipazione risale a Brasile 2014, stesso discorso per il Camerun, che come i nordafricani non è riuscito a qualificarsi per l’edizione di quattro anni, ma che ora si trova spalle al muro e rischia la seconda eliminazione consecutiva.

Algeria-Camerun, probabili formazioni

ALGERIA (3-4-3): M’Bolhi; Bedrane, Mandi, Benlamri; Benayada, Zerrouki, Bennacer, Bensebaini; Mahrez, Slimani, Belaili. Ct. Belmadi

CAMERUN (4-4-2): A. Onana; Fai, Castelletto, Ngadeu, Tolo; Hongla, Oum Gouet, J. Onana, Toko-Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting. Ct. Song

Dove vedere Camerun-Algeria in tv e streaming

Il match Algeria-Camerun (ore 21.30) sarà visibile in streaming su Mola TV, disponibile nel sito ufficiale mola.tv, accessibile da ogni browser attraverso pc, cellulare e tablet. E’ inoltre possibile scaricare l’app su android e apple, nei rispettivi store.

Attualmente l’iscrizione a Mola TV è gratuita: per assistere alle gare in diretta del campionato olandese e greco, ma anche alle Qualificazioni ai Mondiali (zona Africa e Sudamerica), non serve sottoscrivere nessun abbonamento a pagamento. Occorre però registrarsi al sito per poter vedere la programmazione del servizio streaming.

Match d’andata, Algeria-Camerun 0-1: gli highlights