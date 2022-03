Calendario 30° giornata Serie A: quali partite su Sky e Dazn?

Calendario 30° giornata Serie A: il programma delle partite su Sky e Dazn. Decima giornata di campionato dell’anno 2022 per il massimo campionato italiano di calcio, che torna in campo nel weekend con il girone di ritorno, quella del weekend di metà marzo. Ma qual è la programmazione tv completa? Andiamo dunque a scoprire quali saranno le partite della trentesima giornata di Serie A trasmesse sulla piattaforma satellitare Sky e quali, invece, saranno trasmesse in diretta streaming da Dazn.

Programmazione 30° giornata Serie A: partite in diretta tv e streaming su Sky

La principale novità di questa nuova edizione del torneo di calcio italiano, con la partecipazione di 20 squadre, tra cui tre neopromosse dalla Serie B, riguarda i diritti TV. La Lega Serie A, in una riunione prima dell'inizio del campionato di questa stagione, ha infatti concesso all'emittente di servizio streaming i diritti relativi a 7 partite in diretta esclusiva e 3 match in co-eclusiva con Sky.

Torna in grande stile l’appuntamento con la Serie A per un weekend ricco di emozioni. La trentesima giornata di campionato si apre venerdì 18 marzo con il match tra Sassuolo-Spezia in programma alle ore 18.45 e alle 21 con Genoa-Torino, per proseguire sabato 19 con i classici tre appuntamenti Napoli-Udinese, Inter-Fiorentina e Cagliari-Milan. Domenica 20 alle ore 12:30 sarà la volta di Venezia-Sampdoria, alle 15:00 si affronteranno Empoli-Verona e Juventus-Salernitana, seguita alle 18:00 dal Derby della Capitale Roma-Lazio. La giornata si concluderà sempre domenica 20 con il posticipo delle ore 20:45 allo Stadio Dall’Ara tra Bologna-Atalanta.



30ª GIORNATA 18/3 18:45 Sassuolo-Spezia DAZN 18/3 21:00 Genoa-Torino DAZN/Sky 19/3 15:00 Napoli-Udinese DAZN 19/3 18:00 Inter-Fiorentina DAZN 19/3 20:45 Cagliari-Milan DAZN/Sky 20/3 12:30 Venezia-Sampdoria DAZN/Sky 20/3 15:00 Empoli-Verona DAZN 20/3 15:00 Juventus-Salernitana DAZN 20/3 18:00 Roma-Lazio DAZN 20/3 20:45 Bologna-Atalanta DAZN