Camerun-Algeria, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2022

Oggi pomeriggio alle ore 18 al Douala Stadium di Japoma, si disputerà il match Camerun-Algeria, valevole per la terza ed ultima fase delle Qualificazioni ai Mondiali (zona Africa) di Qatar 2022. Nella seconda fase il Camerun ha vinto il proprio girone con 15 punti davanti alla Costa d’Avorio (13 punti), mentre l’Algeria è riuscita a vincere il suo raggruppamento precedendo il Burkina Faso (14 punti vs 12).

Sono nove i precedenti tra le due Nazionali con “I Leoni indomabili” avanti per 5-1 e tre pareggi; la gara di ritorno sarà in programma il prossimo 29 marzo in casa delle “Volpi del “Deserto”.

Camerun-Algeria, probabili formazioni

CAMERUN (4-2-3-1): Epassy; Mbaizo, Onguéné, Moukoudi, Bitolo; Onana, Gouet; Bassogog, Kunde, Ganago; Bahoken. Allenatore: Antonio Conceicao

ALGERIA (4-2-3-1): M’Bolhi; Atal, Mandi, Bedrane, Bensebaini; Bennacer, Zerrouki; Mahrez, Benrahma, Belaili; Bounedjah. Allenatore: Djamel Belmadi

Dove vedere Camerun-Algeria in tv e streaming

Il match Camerun-Algeria (ore 18) sarà visibile in streaming su Mola TV, disponibile nel sito ufficiale mola.tv, accessibile da ogni browser attraverso pc, cellulare e tablet. E’ inoltre possibile scaricare l’app su android e apple, nei rispettivi store.

Attualmente l’iscrizione a Mola TV è gratuita: per assistere alle gare in diretta del campionato olandese e greco, ma anche alle Qualificazioni ai Mondiali (zona Africa e Sudamerica), non serve sottoscrivere nessun abbonamento a pagamento. Occorre però registrarsi al sito per poter vedere la programmazione del servizio streaming.