Casertana-Nocerina: streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Domani pomeriggi alle ore 15 allo stadio Alberto Pinto di Caserta si disputerà il match Casertana-Nocerina valevole per la 28.a giornata del campionato di Serie D (girone H) che vede in classifica i padroni di casa all’ottavo posto con 39 punti, mentre gli ospiti sono quinti con 44 punti.

Sono diciassette i precedenti totali tra le due squadre con la Casertana avanti per 9-4 e quattro pareggi; nella gara d’andata giocata a Nocera Inferiore lo scorso 3 novembre, c’è stata la vittoria dei “Falchetti” con il risultato di 3-1.

l’arbitro del derby campano sarà Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, coadiuvato dagli assistenti Niroy Emilio Gookooluk di Civitavecchia (Roma) e Marco Giudice di Frosinone.

Ricordiamo che la trasferta è stata vietata ai tifosi della Nocerina, questo il comunicato ufficiale: “Recepita la determinazione numero 7 del 10 marzo 2022 emessa dal CASMS – Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive -, in considerazione dei profili di rischio che connotano la gara Casertana-Nocerina a causa “dell’accesa rivalità tra le opposte tifoserie, più volte sfociata in scontri che hanno determinato problematiche per l’ordine e la sicurezza pubblica”, il Prefetto di Caserta ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Salerno“.

Dove vedere Casertana-Nocerina in tv e streaming

Il match Casertana-Nocerina non sarà visibile ne’ in diretta tv ne’ in streaming, ma ci sarà la webcronaca in diretta sui canali social Facebook, YouTube e Twitch sul sito Nocerina Live.it.

