Serie C girone C: dove vedere Catania Monterosi in diretta tv e streaming? Sky, Rai o Eleven Sports? Le probabili formazioni

Catania Monterosi non sarà un semplice match. Infatti il Calcio Catania è chiamato a tirare fuori una grande prestazione, in modo da dimostrare la forza del gruppo di fronte ai problemi societari. Come tutti gli appassionati di calcio sapranno, oggi era il termine ultimo per presentare offerte per l’acquisto della società etnea, ormai dichiarata fallita dal Tribunale per via dei problemi finanziari che la affliggono da diversi mesi. Nonostante numerosi proclami l’asta odierna è andata deserta. Il Monterosi, d’altro canto, necessita di punti per continuare la sua volata verso la salvezza. La formazione di mister Menichini sta attraversando un periodo di grazia, nelle ultime 5 partite ha inanellato una serie di 4 vittorie e 1 pareggio, riuscendo a guadagnare posizioni in classifica. La partita si preannuncia combattuta con entrambe le formazioni pronte a darsi battaglia.

Catania Monterosi: dove vederla in diretta tv e streaming? Rai, Sky o Eleven Sports?

La partita si giocherà sabato 5 marzo alle ore 17:30 allo stadio “Massimino” del capoluogo etneo. La diretta streaming sarà disponibile, solo per coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento, sul sito di Eleven Sports.

Le probabili formazioni

Mister Baldini avrà a disposizione l’intera rosa e potrebbe schierare dal primo minuto il trio delle meraviglie: Russini, Biondi e Moro. Menichini dovrebbe iniziare con il tandem d’attacco Costantino ed Ekuban.

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Simonetti, Rosaia, Greco; Biondi, Moro, Russini.

Monterosi (3-5-2): Alia; Rocchi, Borri, Mbende; Milani, Franchini, Parlati, Adamo, Cancellieri; Costantino, Ekuban.