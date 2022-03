Cile-Uruguay, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2022

Nella notte tra il 29 e il 30 marzo, alle ore 1.30 (ora italiana), all’ “Estadio San Carlos de Apoquindo” di Santiago del Cile, il Cile del C.T Martin Lasarte ospiterà l’Uruguay del C.T Diego Alonso, il match è valido per la 18.a e ultima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Prima di scoprire dove vedere Cile-Uruguay in diretta tv e streaming, ecco un focus sul match.

Pochissime chance qualificazione per il Cile, settimo in classifica con 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte) a 2 punti dal quinto posto, occupato dal Perù, ed è reduce dalla sconfitta contro il Brasile 4-0. L’Uruguay, invece, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Perù dell’ultimo turno ha centrato la qualificazione per il Qatar con un turno di anticipo.

PROBABILI FORMAZIONI CILE-URUGUAY

CILE (3-4-1-2): Bravo; Roco, Medel, Diaz; Isla, Baeza, Aranguiz, Vegas; Vidal; Edu Vargas, Sanchez. C.T: Lasarte.

URUGUAY (4-3-1-2): Rochet; Araujo, Gimenez, Godin, Vina; Bentancur, Torreira, Valverde; De Arrascaeta; Suarez, Cavani. C.T: Alonso.

Dove vedere Cile-Uruguay, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Cile-Uruguay, valido per la 18.a e ultima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, non sarà visibile in chiaro ma sarà possibile guardare il match in streaming su Mola TV, piattaforma in streaming che detiene i diritti delle qualificazioni sudamericane.