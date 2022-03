Coppa del Belgio: l’Anderlecht elimina l’Eupen e sogna la Decima

Dopo sette anni d’attesa l’Anderlecht si garantisce, a spese del KAS Eupen, il suo quattordicesimo accesso alla finale della Coppa del Belgio: i biancomalva, dopo aver strappato un pareggio esterno per 2-2 nella semifinale d’andata soltanto grazie a un contestato calcio di trasformato da Lior Refaelov a pochi istanti dal termine, s’impongono per 3-1 in quella di ritorno disputata a Bruxelles in un Lotto Park esaurito in ogni ordine di posto.

A sancire il successo della compagine guidata da Vincent Kompany sono le realizzazioni di testa di Michael Murillo (4’), Lisandro Magallan (27’) e Christian Kouamé (46’) ispirate nel primo e nel terzo caso dai traversoni di Lior Refaelov. Inutile il provvisorio 1-1 ospite siglato da Smail Prevljak (10’) con la complicità di una deviazione di Magallan. Sulla strada verso la conquista della decima coppa nazionale l’Anderlecht si troverà di fronte il Gent trionfatore in tre circostanze. I “Buffalos” si assicurano, non senza sorpresa, il loro sesto approdo all’atto conclusivo della competizione sconfiggendo in trasferta il Club Brugge per 3-0 dopo aver perso la gara d’andata in casa per 1-0.

Non sarà una finale inedita. L’Anderlecht, battuta nel 2015 dal Club Brugge per 2-1, ha infatti vinto la sua ultima Coppa del Belgio proprio contro il Gent: 3-2 il 18 maggio 2008. Il club delle Fiandre orientali è riuscito a raggiungere l’obiettivo il 15 maggio 2010 sconfiggendo il Cercle Brugge per 3-0. L’apparizione più recente alla sfida per il titolo avvenuta tre anni or sono non ha riservato soddisfazioni neppure ai “Buffalos” battuti in rimonta per 2-1 da un Mechelen allora militante nella seconda serie.

Coppa del Belgio 2021-22

Quarti di finale

Gent vs Standard Liegi 3-1

Club Brugge vs Leuven 4-1

KV Mechelen vs KAS Eupen 1-3

Anderlecht vs Kortrijk 3-0

Semifinali

Gent vs Club Brugge and. 0-1; rit. 3-0

KAS Eupen vs Anderlecht and. 2-2; rit. 1-3

Finale

Gent vs Anderlecht