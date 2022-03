DAZN in sconto del 50%: l’imperdibile offerta in occasione della Festa del Papà

Il calcio è una ‘fede di famiglia’: la passione per questo sport si trasmette di generazione in generazione e lega in maniera speciale i padri ai figli. Chi ha un papà tifoso, infatti, lo sa bene, e conosce gioie e dolori, emozioni e delusioni che accompagnano ogni partita della propria squadra del cuore. Per celebrare questa ‘fede’, in occasione della Festa del Papà, DAZN lancia un’offerta speciale per i nuovi clienti e coloro che hanno già un abbonamento.

Da oggi, fino al 21 marzo, DAZN sarà attivabile con il 50% di sconto sul prezzo mensile dell’abbonamento (14,99 € al mese anziché 29,99 €) per i primi tre mesi. Un’idea regalo perfetta per tutti i papà che amano condividere la passione per lo sport con i propri figli.

Come attivare l’offerta DAZN 2022: nuovi clienti e non

Per usufruire dell’offerta Dazn e fare un regalo speciale al proprio papà, sarà sufficiente attivare un nuovo account, o riattivarne uno inattivo con le stesse credenziali, entro il 21 marzo 2022 e scegliere di utilizzare come metodo di pagamento carta di credito/debito o PayPal. L’attivazione o la riattivazione dell’abbonamento deve avvenire sul sito DAZN.com (non attraverso l’app) e per i primi tre mesi avrà un costo di 14,99 € al mese, anziché di 29,99 €.

Al termine del periodo al prezzo speciale scontato, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo di 29,99€ al mese salvo disdetta. È possibile mettere in pausa l’abbonamento, ma il periodo promozionale non verrà prolungato. La promozione è inoltre accessibile solo ai clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal. Bisogna assicurarsi che il metodo di pagamento rimanga valido e aggiornato per tutto il periodo al prezzo speciale scontato per evitare il blocco dell’abbonamento e la perdita della promozione. Puoi disdire quando vuoi, senza alcun costo aggiuntivo, né restituzione degli sconti fruiti. Ricordiamo che la promozione attivabile solo su DAZN.com (non tramite APP).