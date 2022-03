Dove vedere Asti-Città di Varese streaming e diretta Tv Serie D

Domenica 6 marzo, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie D girone A tra Asti-Città di Varese. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Comunale Censin Bosia di Asti.

Asti-Città di Varese: la presentazione del match

L’Asti arriva al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. I biancorossi, infatti, hanno vinto per 0-1 in trasferta contro il Ligorna ed hanno vinto anche in casa per 3-1 contro il Pont Donnaz Hône Arnad Evançon (PDHAE). Il Città di Varese, invece, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I lombardi, infatti, hanno pareggiato in trasferta contro il Chieri per 1-1 ed hanno vinto in casa per 2-0 contro l’Imperia.

L’Asti occupa la sedicesima posizione in classifica a quota 28 punti. Il Città di Varese, invece, è terzo in classifica a quota 46 punti.

Asti-Città di Varese streaming e diretta Tv: dove vedere la partita

La partita Asti-Città di Varese, in programma domenica 6 marzo alle ore 14:30, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie D girone A, sarà visibile in videostreaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’Asti calcio. Invece, i tagliandi per assistere alla gara saranno in vendita fino al fischio d’inizio presso il Bar dello Stadio.